Мальчик пострадал в ДТП с тремя машинами на набережной Обводного канала

ДТП с участием трех автомобилей в центре Петербурга обернулось госпитализацией школьника.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 20 часов напротив дома 191 по набережной Обводного канала. Автомобиль Nissan Murano врезался в Hyundai Solaris, а тот влетел в попутный BMW X1, который стоял на светофоре.

В результате «Солярис» оказался зажат между двумя кроссоверами. В легковушке помимо 24-летнего водителя находился 12-летний подросток. Ему потребовалась госпитализация из-за закрытой черепно-мозговой травмы и травмы шейного отдела позвоночника.

Мужчина на «Ниссане», как установила дорожная полиция, в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что смертельная авария с «перевертышем» перекрыла Московское шоссе.