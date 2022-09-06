Смертельная авария с «перевертышем» перекрыла Московское шоссе

Во вторник утром на Московском шоссе произошло смертельное ДТП, которое перекрыло движение в сторону Петербурга.

Кадры с места происшествия появились в ВК-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария случилась на Московском шоссе рядом с заправкой «Татнефть». Дорогу не поделили автомобиль «Лада Веста» и грузовик ГАЗ «Валдай».

От удара легковушка перевернулась на крышу и перегородила две полосы движения из двух по направлению в Петербург. Обочина, по которой другие водители могли бы объехать место ДТП, тоже перекрыта — грузовиком.

В результате аварии погиб человек. Судя по всему, это водитель перевернувшейся «Лады». Очевидцы предположили, что он вылетел из машины. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и бригада реанимации.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся уже на семь километров. Также стоит Ленсоветовская дорога, примыкающая к шоссе. Со слов застрявших в пробке водителей, они сидят без движения с 5:40.

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