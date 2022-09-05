На Суворовском проспекте неизвестный швырнул в автобус бутылку с «коктейлем Молотова»

На Суворовском проспекте неизвестный швырнул в автобус бутылку с "коктейлем Молотова". Фото: Baltphoto

На Суворовском проспекте неизвестный швырнул в автобус бутылку с "коктейлем Молотова". Фото: Baltphoto

Поздно вечером 4 сентября неизвестный злоумышленник бросил под колеса пассажирского автобуса бутылку с зажигательной смесью.

О произошедшем полиции рассказала женщина-водитель автобуса 54-го маршрута. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудница позвонила правоохранителям и уточнила, что на углу Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону общественного транспорта. После этого злоумышленник убежал в сторону улицы Восстания.

Прибывшие на место специалисты изъяли отпечатки пальцев, смыв копоти, осколок стекла и запись с камер наружного видеонаблюдения. В настоящий момент ведётся розыск преступника.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что под закрытие петербургского метро правоохранительным органам поступило информация о минировании вагона. Оказалось, что сообщение отправил горожанин, желающий найти свои документы.