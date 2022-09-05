Находчивый петербуржец сообщил о минировании поезда в метро, чтобы найти документы

Находчивый петербуржец сообщил о минировании поезда в метро, чтобы найти документы
Находчивый петербуржец сообщил о минировании поезда в метро, чтобы найти документы. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Прошлой ночью под закрытие петербургского метро правоохранительным органам поступила информация о минировании вагона. Оказалось, что сообщение отправил петербуржец, желающий найти свои документы.

Как стало известно Gazeta.SPB, около 00:40 ночи 4 сентября в полицию поступило сообщение о потере документов. Уточнялось, что примерно 30 минут назад заявитель оставил в вагоне поезда, следовавшего между станциями «Комендантский проспект» и «Старая деревня», свой пакет синего цвета с личными бумагами.

Через 20 с лишним минут, не дождавшись ответа, мужчина повторил сообщение, но на этот раз уточнил, что пакет может взорваться, поэтому его срочно нужно искать. В этот раз сотрудники провели осмотр поезда, документы нашли и, видимо, передали их звонившему 49-летнему мужчине по месту регистрации на Новаторов.

Правда, там же отчаянного заявителя и задержали. В отношении него составили административный протокол. У мужчины забрали мобильный телефон, а его самого поместили в изолятор. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургской подземке развернулась занимательная сцена: разъяренный мужчина шагал по рельсам, как по дороге, а сотрудники метрополитена пытались всеми силами вытащить его на платформу.

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