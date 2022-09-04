В «Автово» пассажир бегал по рельсам и громко ругался

В "Автово" пассажир бегал по рельсам и громко ругался. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В "Автово" пассажир бегал по рельсам и громко ругался. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

На станции метро «Автово» в петербургской подземке вечером около 22:50 развернулась занимательная сцена: разъяренный мужчина шагал по рельсам, как по дороге, а сотрудники метрополитена пытались всеми силами вытащить его на платформу.

Мужчина сотрясал воздух ругательствами и не думал вылезать. Судя по походке, он был пьян. Об этом рассказали в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП СПБ». Очевидцы предоставили видео произошедшего.

Сначала специалисты пытались на словах уговорить неизвестного гражданина подняться наверх. Однако мужчина разозлился еще больше, выкинул очередную порцию ругательств и попытался сбежать в тоннель.

Машиниста поезда успели предупредить о неадекватном поведении пассажира на станции, поэтому наезда не последовало. В результате мужчина сдался и вылез на платформу. Специалисты забрали его с собой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 27 августа петербуржцы заметили упавшего на рельсы человека. Мужчина лежал на путях станции метро «Пионерская».