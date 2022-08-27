Утром 27 августа в петербургской подземке с рельсов поднимали молодого человека

Утром 27 августа в петербургской подземке с рельсов поднимали молодого человека. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Утром 27 августа в петербургской подземке с рельсов поднимали молодого человека. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Сегодня утром петербуржцы заметили упавшего на рельсы человека.

Тревожная запись появилась в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сегодня, 27 августа. Сообщалось, что молодой человек упал на пути станции «Пионерская».

Свидетель произошедшего пояснил «Фонтанке», что мужчина упал, когда шёл по платформе. Очевидцы заметили, что трезвым он не выглядел.

В петербургском метрополитене информацию о падении человека около семи часов утра подтвердили. Сотрудники поднимали 20-летнего пассажира. При этом на движение поездов его падение практически не повлияло.

Упавшего на рельсы передали в руки полиции, госпитализация ему не требовалась.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургской подземке извращенец пристал к студентке и попытался снять это на телефон, но девушка не растерялась и до самого конца преследовала мужчину.