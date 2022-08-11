Студентка лично передала полиции извращенца, приставшего к ней в петербургском метро

Студентка лично передала полиции извращенца, приставшего к ней в петербургском метро. Фото: Pxhere

Студентка лично передала полиции извращенца, приставшего к ней в петербургском метро. Фото: Pxhere

В петербургской подземке извращенец пристал к студентке и попытался снять это на телефон, но девушка не растерялась и до самого конца преследовала мужчину, пока тот не попал в руки сотрудников полиции.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», все произошло около 14:30 часов 10 августа на эскалаторе станции метро «Василеотровская». Девушка поднималась наверх, и в этом время под юбкой почувствовала руку извращенца.

Как только это произошло, студентка ударила мужчину по лицу так, что «с него слетели очки», поделился одни из источников. После этого злоумышленник попытался скрыться, но девушка не отставала и параллельно звонила в полицию.

Вскоре правоохранители задержали 34-летнего приезжего из Оренбурга, ранее судимого. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что станция метрополитена «Улица Дыбенко» с завтрашнего дня будет работать в ограниченном режиме.