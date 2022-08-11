В пятницу и субботу станция метро «Улица Дыбенко» на вход закроется раньше

В пятницу и субботу станция метро "Улица Дыбенко" на вход закроется раньше. Фото: пресс-служба комитета по транспорту

В пятницу и субботу станция метро "Улица Дыбенко" на вход закроется раньше. Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Станция петербургского метрополитена «Улица Дыбенко» с завтрашнего дня будет работать в ограниченном режиме.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту, пассажирам нужно будет успеть воспользоваться станцией «Улица Дыбенко» до ее закрытия на вход, которое на протяжении пары дней будет осуществляться раньше.

Так, в пятницу, 12 августа, и в субботу, 13 августа, станция будет работать для входа пассажиров до 22:00. С 22:00 и до окончания движения поездов «Улица Дыбенко» будет доступна только для выхода.

Отмечается, что ограничения ввели в связи с проведением работ по модернизации линии турникетов. Пассажиров просят заранее продумать маршрут своего следования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что согласно проекту нового Генплана Санкт-Петербурга планируется возведение еще 89 станций метрополитена. В первую очередь внимание специалисты уделят 31 станции.