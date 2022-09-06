Скелетированный труп мужчины нашли в лесу под Всеволожском

Скелетированный труп мужчины нашли в лесу под Всеволожском
Фото: unsplash

Во Всеволожском районе Ленобласти выясняются обстоятельства гибели мужчины, скелет которого нашли в лесу.

Как стало известно Gazeta.SPb, жуткую находку совершили днем в понедельник в лесу рядом с улицей Мира в жилом комплексе «Новое Сертолово». В полицию сообщили, что там лежит скелет неизвестного человека.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов выяснили, что скелетированные останки принадлежат неизвестному мужчине. Из-за сильных гнилостных изменений стражи порядка не смогли установить его личность и возраст. Останки направили в морг, где судмедэксперты постараются выяснить причины его смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подростка подстрелили во время массовой драки на Суворовском. Еще один молодой человек 2002 года рождения обратился в больницу с раной колена, ссадинами и гематомами.

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