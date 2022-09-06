Комментатор СКА назвал несчастным случаем травму хоккеиста Танкова

Комментатор СКА назвал несчастным случаем травму хоккеиста Танкова
Фото: Неваспорт/Николай Овсянников

Хоккеист клуба «СКА-Нева» Кирилл Танков получил серьезную травму во время матча с «Динамо». Произошедшее называют несчастным случаем.

Комментатор СКА Андрей Шестаков рассказал в беседе с «МК в Птере», что хоккеисты сейчас играют в масках, которые позволяют принимать шайбу головой. А вот наплечники на липучке. По мнению эксперта, травмирование 20-летнего форварда было несчастным случаем. Он отметил, что у Танкова все было защищено.

«Хорошо, что Танков живой», – подытожил комментатор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Санкт-Петербурге простились с 14-летним хоккеистом СКА, погибшем от удара шайбы. Федерация хоккея Санкт-Петербурга предложила учредить приз имени Севы Малкова, который могут вручать лучшему 14-летнему хоккеисту по окончанию каждого сезона.

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