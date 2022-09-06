Суд обязал правительство Петербурга сдать в аренду участок, отведенный под КРТ

Суд обязал правительство Петербурга сдать в аренду участок, отведенный под КРТ
Суд обязал передать под строительство бытового объекта участок, где планировалось КРТ. Фото: gov.spb.ru

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал незаконным отказ комитета по инвестициям представить компании «Комплексные бытовые решения» участок земли, где предприниматели хотели оказывать бытовые услуги, а чиновники — провести комплексное развитие территорий.

Как следует из материалов картотеки Арбитражного суда, компания ООО «Комплексные бытовые решения» весной 2021 года обратилась в комитет по инвестициям с заявлением о предоставлении без торгов участка. Там планировалось построить объект капитального строительства для оказания бытовых услуг населению и организациям.

Осенью того же года комитет отказал в предоставлении участка, сославшись на то, что эти земли подлежат комплексному развитию территории (КРТ).

При этом соглашение о комплексном развитии в тот момент, когда «Комплексные бытовые решения» подавали заявление о предоставлении земли, не было заключено.

В мае 2022 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга счел доводы компании заявителя достаточными, чтобы отменить решение комитета и обязать правительство предоставить участок под строительство объекта не позднее, чем через 30 дней после вступления решения суда в силу. При этом истцу была присуждена судебная неустойка в 50 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

Правительство города пыталось оспорить решение первой инстанции, однако апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

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