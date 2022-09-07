Кроссовер сбил ребенка на самокате в Сосновом Бору

Кроссовер сбил ребенка на самокате в Сосновом Бору
Фото: Pxhere

Юная жительница Соснового Бора попала под машину на пешеходном переходе.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 18:45 на пешеходном переходе на проспекте Героев. Автомобиль Hyundai Tucson сбил девочку, которая выехала на «зебру» на своем самокате. Родителей рядом с ней не было.

В результате столкновения 12-летняя пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. Девочку госпитализировали в Центральную медико-санитарную часть № 38 Соснового Бора.

За рулем кроссовера находился 62-летний водитель из Петербурга. За этот год он дважды привлекался к ответственности за превышение скорости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель «Лады» скончался в больнице после ДТП в Ленобласти. Автомобилиста госпитализировали в местную больницу, но спасти его жизнь не удалось.

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