Водитель «Лады» скончался в больнице после ДТП в Ленобласти

Водитель &#171;Лады&#187; скончался в больнице после ДТП в Ленобласти
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Подпорожском районе Ленобласти проводится проверка по факту смертельного ДТП.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария с летальным исходом произошла на 44-м километре автодороги А-215. Вечером 5 сентября автомобиль «Лада» по неустановленной причине пролетел через встречку и оказался в кювете, где опрокинулся на крышу.

За рулем отечественной легковушки находился 37-летний житель села Винницы Подпорожского района. Водителя госпитализировали в местную больницу, но спасти его жизнь не удалось.

В этом году погибший автомобилист один раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Дорожная полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителя Тихвина задержали за смерть мужчины, труп которого нашли в сгоревшей квартире.

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