Машина полиции попала в ДТП по пути к загоревшемуся дому на Васильевском острове

Автомобиль дорожной полиции угодил в ДТП по пути на заявку о пожаре в жилом доме на Васильевском острове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, сегодня утром полиция Василеостровского района получила сообщение о пожаре в доме у станции метро «Василеостровская». Правоохранителей срочно попросили помочь в организации беспрепятственного проезда пожарных машин.

Направленный к месту пожара экипаж ДПС двигался с включенной сиреной и мигалками. Проезжая на красный свет на перекрестке Малого проспекта В.О. и 11-й линии машина столкнулась с иномаркой Hyundai Solaris. Никто не пострадал, но на помощь пожарным полицейские уже не успели. К загоревшемуся зданию направили другой экипаж.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что загоревшееся здание у метро «Василеостровская» потушили.