Загоревшееся здание у метро «Василеостровская» потушили

Загоревшееся здание у метро &#171;Василеостровская&#187; потушили
Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Спасатели ликвидировали крупный пожар в здании у станции метро «Василеостровская» в Петербурге.

Как сообщили в городском управлении МЧС, пожар в здании на 7-й линии Васильевского острова, 44Б начался около 8:30 утра. Одновременно загорелись подвал на площади 30 квадратных метров и чердак на площади 200 квадратных метров.

Первоначально пожарные объявили дополнительный номер 1-Бис, а спустя час ранг понизили до №1. К 10 утра потушили открытое горение, а в 11:12 пожар полностью ликвидировали.

На месте работали 45 пожарных и девять единиц специальной техники. Предварительно, ЧП обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что здание у метро «Василеостровская» горит на площади более 200 «квадратов».

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