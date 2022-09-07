Здание у метро «Василеостровская» горит на площади более 200 «квадратов»

Сегодня утром в Петербурге загорелось здание, расположенное у станции метро «Василеостровская».

Очевидцы вызвали пожарных в 8:30 утра. Все произошло в доме на 7-й линии Васильевского острова, 44. Об этом сообщает городское главное управление МЧС.

В здании загорелось подвальное и чердачное помещения. Подвал горит на площади 30 квадратных метров, а площадь пожара на чердаке достигла 200 квадратных метров.

С 8:47 пожарные объявили дополнительный номер 1-Бис. Тушением пожара сейчас занимаются 45 сотрудников МЧС с привлечением девяти единиц техники.

Информации о возможных пострадавших пока нет. Все подробности произошедшего уточняются.

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