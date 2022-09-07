Эксперты назвали пять позитивных последствий отказа от кофе

Проведено уже множество исследований, доказывающих вред от чрезмерного употребления кофеина. Этот напиток может негативно отразиться как на физическом, так и психическом здоровье человека. Поэтому многие специалисты призывают отказаться от кофе, взамен получив хорошее настроение, снижение уровня тревоги и улучшение общего самочувствия.

Как пишет израильское издание Walla!, о пользе и вреде кофеина для здоровья постоянно ведутся ожесточенные споры. Одни ученые говорят о пользе кофеина, а другие рекомендуют отказаться от него. Однако все же нельзя отрицать, что даже временный отказ от этого популярного напитка может улучшить состояние организма.

В первую очередь после отказа от кофе человек прочувствует на себе улучшение сна. Без кофе человек будет ощущать усталость, но в конечном итоге начнет лучше высыпаться. Особенное если была привычка пить бодрящий напиток не только по утрам, но также и вечером. Даже за пять часов до сна выпитая чашка кофе может нарушить биологический цикл, провоцируя бессонницу.

Исключение кофе из рациона также может повлиять на вес тела. Все зависит от того, какой напиток любит человек. Если это кофе с молоком или сливками, а также с сиропами и сахаром, то отказ от привычки поможет похудеть.

Следующее позитивное последствие отказа от кофе — улучшение пищеварения. Из-за высокого уровня кислотности кофе может вызывать изжогу, тошноту, боль в желудке. Кроме того, напиток обладает легким слабительным эффектом.

Без кофе у человека улучшится здоровье полости рта. Известно, что в кофе содержится кислота, от которой желтеют зубы, разрушается эмаль и появляется неприятный запах изо рта.

На первых порах люди, которые отказались от кофе, могут столкнуться с такими побочными эффектами, как беспокойство, стресс, тревога, раздражительность и тому подобное. Однако все эти состояния со временем проходят. Как утверждают эксперты, большинство симптомов отмены пропадают уже через два дня, а остальные полностью исчезнут на одну-две недели.

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