Сомнолог Черкасова: прерывистый сон может быть симптомом опасных заболеваний

Врач-сомнолог София Черкасова прокомментировала научное исследование о связи прерывистого сна с повышенным риском летального исхода.

Ученые медицинской школы Стэнфордского университета изучили характеристики сна более 10 тысяч пациентов. Исследование показало, что у каждого человека есть «возраст сна» — характеристика, влияющая на здоровье. Как оказалось, риск преждевременной смерти выше у тех, кто испытывает фрагментацию сна. Такие люди могут ненадолго просыпаться посреди ночи, а на утро не помнить об этом. Обычно это пробуждения на менее чем 60 секунд.

По словам сомнолога Софии Черкасовой, которые приводит «Вечерняя Москва», частое пробуждение в сопровождении с прерывистым фрагментированным сном действительно может сигнализировать о развитии тяжелых хронических и даже смертельных заболеваний.

Специалист отметила, что во время ночного сна человек может испытывать до 10 микропробуждений в час длительностью не более 15 секунд. Такое явление считается нормой.

«Таким образом, наш мозг во время сна проходит процесс самоактивизации. Вот, правда, мы забываем, что просыпались, потому что это непродолжительное явление», — объяснила сомнолог.

Но если человек полноценно просыпается ночью много раз, то это действительно может говорить о проблемах со здоровьем. Из-за частых и длительных пробуждений человек находится в состоянии поверхностного сна, что не позволяет организму полноценно восстановиться.

«И здесь вопрос в количестве: несколько таких пробуждений никак не влияют на здоровье, но если их от 10 и до 100 — в таком случае есть серьезные основания побеспокоиться о своем здоровье. Потому что такие предвестники не сулят ничего хорошего», — отметила Черкасова.

Частые пробуждения могут указывать на наличие сердечно-сосудистых заболеваний либо развитие сахарного диабета, предупредила специалист. Проблемы со сном также могут быть вызваны деменцией, депрессивными расстройствами и другими психическими недугами.

Черкасова посоветовала тем, кто столкнулся с описанными симптомами, обратиться к сомнологу и пройти обследование.

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