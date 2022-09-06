Гинеколог Лекарева: беременным противопоказаны васаби и петрушка

Гинеколог Лекарева: беременным противопоказаны васаби и петрушка
Фото: unsplash

Гинеколог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Татьяна Лекарева предупредила, что некоторые продукты в рационе беременных могут навредить малышу. Она рассказала, от какой пищи и напитков лучше отказаться будущим мамам.

Первым таким продуктом является алкоголь. Врач отметила, что не существует «безопасной» дозы алкоголя при беременности. Алкоголь имеет способность проникать через плаценту и вызывать большое количество нарушений развития плода. Даже если женщина считает дозу небольшой, вред для ребенка может быть непоправимым, вплоть до мертворождения, пишет «Доктор Питер».

Беременным стоит избегать добавок и продуктов с витамином А. Он относится к жирорастворимым витаминам, который поступает в организм вместе с различной пищей, особенно с фруктами и овощами оранжевого и желтого цвета. При избытке этого витамина могут сформироваться врожденные пороки развития плода.

В рационе будущих матерей также не должно быть океанической рыбы. Дело в том, что мировой океан загрязнен соединениями тяжелых металлов, которые могут попасть в организм человека вместе с рыбой, в первую очередь с тунцом. При выборе рыбы следует отдавать предпочтение речной или морепродуктам.

В черный список гинеколог также внесла очень острые и едкие продукты. К ним относятся пищевой уксус, кайенский перец, васаби и прочее. В большом количестве эти продукты могут привести к сокращению мускулатуры матки, что может обернуться выкидышем.

Сокращение мускулатуры матки могут вызвать и пряные травы. Это петрушка, базилик, фенхель и даже мята. Под запрет также попадают гвоздика и анис.

Кроме того, на время беременности стоит отказаться от сыров из непастеризованного молока. Обычно это мягкие сыры или сыры с плесенью. Они вредны для плода из-за содержания листерии или токсоплазмы.

Гинеколог также порекомендовала с осторожностью относиться к овощам из магазина, особенно импортным. С таких овощей и фруктов необходимо счищать кожуру, поскольку их зачастую обрабатывают химикатами для лучшей сохранности. Токсины вместе с кровотоком добираются до плода и негативно отражаются на его развитии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гастроэнтеролог объяснила, кому крайне не рекомендуется есть грибы.

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