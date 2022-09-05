Гастроэнтеролог объяснила, кому крайне не рекомендуется есть грибы

Сейчас наступил сезон, когда граждане активно ходят по лесу в поисках даров леса. Чаще всего находят ягоды и красивые пейзажи, хотя очень надеются унести полные корзины грибов. Этот год выдался неурожайным для тихой охоты, но жители Петербурга и Ленобласти от ценного продукта не отказываются.

Тем не менее, несмотря на популярность грибов среди россиян, не всем их можно есть. Важно об этом не забывать и знать, каким людям, по мнению специалистов, продукт противопоказан. Так, в частности, речь идет о детях младше 10 лет и беременных женщинах. На эту тему с «Лентой.ру» побеседовала гастроэнтеролог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова.

Грибы сами по себе являются хорошим дополнением к любому рациону, а также содержат полезные витамины и микроэлементы, однако будущим матерям и кормящим женщинам есть их не рекомендуется. По словам специалиста, также нельзя давать грибы маленьким детям, потому что у них чаще всего не до конца сформированы железы внутренней секреции.

Людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения тоже нельзя есть грибы. Речь идет о проблемах поджелудочной железы, печени, желудка и тонкого кишечника. Употребление этого продукта необходимо минимизировать также в стадии ремиссии недуга.

Указанным группам людей нельзя лакомиться грибами из-за состава, пояснила Стукова. Большая часть гриба состоит из непитательных углеводов, структурных полисахаридов, которые не перевариваются и не всасываются в кишечнике. Полисахариды специалист сравнила с работой цельнозерновых отрубей: они ускоряют прохождение еды через пищеварительную систему и увеличивают объем стула, чтобы защитить организм от запоров.

Врач отметила, что если человек страдает язвенной болезнью желудка или гастритом, употреблять грибы не рекомендуется, так как даже белки в составе грибов практически всегда «труднорастворимые».

Тем, кто любит грибы, нужно помнить, что большая часть полезных вещества разрушается в продукте при термической обработке. Также они не подходят для питания на каждый день, так как тяжело усваиваются организмом, заключила эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители Санкт-Петербурга и Ленобласти, которые ждали начала сентября и надеялись на дожди, остались разочарованными: грибов нет. Этот год выдался крайне не удачным для «тихой охоты».