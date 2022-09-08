По Невскому проспекту под утро прогуливалась голая девушка

С 7 на 8 сентября в Центральном районе Санкт-Петербурга прогуливалась компания девушек. Вроде ничего не обычного, да только одна из них была полностью обнаженной.

Голую девушку заметили около 4 часов 8 сентября. Как сообщает «Фонтанка», происходящее засняли супервидовые веб-камеры. Также за компанией шел мужчина, который снимал все на телефон.

Девушки шли по Невскому проспекту у Малой Садовой улицы. Две подруги нагой гражданки были одеты по погоде, ведь на улице было примерно не больше 5-6 градусов.

Девушки скрылись в подземном переходе, проследовав мимо дворника, который вообще не обратил внимание на голую гражданку и продолжил выполнять свою работу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге следствие возбудило дело после того, как обнаженный мужчина разгуливал по детской площадке в Красносельском районе. Все произошло днем 16 августа на детской площадке во дворе на улице Маршала Захарова, 12/1.