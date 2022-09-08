«Петербургтеплоэнерго» подвел итоги подготовки к новому отопительному сезону в Санкт-Петербурге

В результате подготовки к отопительному сезону в Санкт-Петербурге завершены гидравлические испытания тепловых сетей. Специалисты устранили 24 дефекта. Готовность многоквартирных домов и социальных объектов — 98%.

«Петербургтеплоэнерго» полностью выполнил работы по капитальному ремонту тепловых сетей. В общей сложности было заменено 766 метров трубопроводов. В межотопительный период выполнены мероприятия по замене 7 котлов, 217 метров трубопроводов котельных, 17 теплообменников для повышения качества водоснабжения.

Также было проведено техническое освидетельствование строительных конструкций 91 здания котельных, 31 здания центральных тепловых пунктов и выполнена экспертиза промышленной безопасности здания котельной на Лиговском проспекте, 79, корпус 2, литера Б. Эксперты на 106 объектах, эксплуатируемых в Петроградском, Курортном, Петродворцовом, Пушкинском, Адмиралтейском и Центральном районах, проверили дымовые трубы и газоходы.

«Петербургтеплоэнерго» реализует программу производственного контроля качества горячей воды. В 2022 году на мероприятия направлено около 27,6 млн рублей. Также к отопительному сезону был полностью сформирован запас топлива, в том числе и резервного.

Из проблемных моментов в «Петербургтеплоэнерго» выделили не полную сдачу всех объектов. В 2022 году к отопительному сезону на территории Петербурга должно быть подготовлено 5 527 объектов. К 5 сентября было принято 4 749 объектов, — 86 % от общего количества потребителей.

Таким образом, по 119 жилым и социально-значимым объектам не выданы акты проверки готовности систем теплопотребления здании из-за выявленных проблем. Все необходимая информация указана в технических замечаниях специалистов.

Еще одна проблема – задолженность потребителей. По состоянию на 1 сентября просроченная дебиторская задолженность потребителей перед поставщиком в Санкт-Петербурге составила 920 млн рублей. Больше всего задолжали ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района» (у них долг в размере 250,9 млн рублей) и ООО «Жилкомсервис Курортного района» с задолженностью 134,1 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге начали периодическое протапливание домов. Оно стартовало сегодня с 15 часов. Постановление о начале периодического протапливания подписала председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.