Днем 8 сентября в Петербурге стартовало периодическое протапливание домов

В Северной столице начали периодическое протапливание домов. Оно стартовало сегодня с 15 часов.

Постановление о начале периодического протапливания подписала председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов. Он отметил, что в первую очередь тепло будет подано в школы, детские сады, учреждения здравоохранения и социальной защиты.

Как отметили в пресс-службе Смольного, в период периодического протапливания специалисты будут постепенно включать источники теплоснабжения для обеспечения отопительной циркуляции и подключения зданий к централизованной системе отопления.

Протасов подчеркнул, что городские объекты теплоснабжения готовы к отопительному сезону. Переход на регулярное отопление производится при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.

В пресс-службе добавили, что решение о начале протапливания принимается в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что батареи в квартирах петербуржцев останутся холодными как минимум до третьей декады сентября, заявлял синоптик Александр Колесов.