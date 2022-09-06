Главный синоптик Петербурга рассказал, когда начнется отопительный сезон

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов заявил, что батареи в квартирах петербуржцев останутся холодными как минимум до третьей декады сентября.

Специалист отметил в разговоре с «Мойкой78», что сейчас среднесуточная температура воздуха в Северной столице составляет +9 градусов. Но уже после выходных в город придет небольшое потепление, которое продержится до третьей декады сентября.

По словам Колесова, еще рано делать точный прогноз на конец сентября, но, согласно предварительному прогнозу, температура начнет активно снижаться уже в 20-х числах.

Напомним, что отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов на протяжении пяти дней.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что температура ниже нормы и дожди ожидаются в Петербурге во вторник.