Температура ниже нормы и дожди ожидаются в Петербурге во вторник

Во вторник, 6 сентября, петербуржцев ждет дождливая и ветреная погода, а на улице будет холоднее положенного.

Небо над Северной столицей сегодня будет плотно затянуто облаками. В некоторых районах прогнозируются короткие дожди, а температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

За окном ожидается от +13 до +15 градусов, в Ленобласти может быть немного холоднее — от + 10 градусов. Порывистый ветер 4-9 м/с подует с запада. Атмосферное давление снизится до 760 мм рт. ст., что около нормы.

Погода в среду в Петербурге обещает быть еще более холодной. Воздух прогреется максимум до +12 градусов, а на улице вновь небольшие дожди.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптик Колесов предупредил, что начало текущей рабочей недели будет холодным.