Синоптик Колесов предупредил, что начало текущей рабочей недели будет холодным

Синоптик Колесов предупредил, что начало текущей рабочей недели будет холодным
Синоптик Колесов предупредил, что начало текущей рабочей недели будет холодным. Фото: Pxhere

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что холодная погода, установившаяся в городе и по всему региону, сохранится в течение начавшейся недели.

Специалист напомнил, что первые осенние дни прошли с температурой, которая была ниже нормы на 5-7 гр. Отмечается, что такой температурный фон ниже, чем наблюдался в начале сентября прошлого года, а также в 2010 и 2003 годах.

Несмотря на то, что атмосферное давление высокое, северные ветра и холодная воздушная масса не дают прогреться антициклону. По словам Колесова, кратковременные дожди будут наблюдаться и сегодня.

С 6 на 7 сентября через Ленинградскую область пройдет атмосферный фронт, поэтому дождей снова будет много. Эксперт предупредил, что максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге дойдут только до +12 и +14 градусов. Завтра будет немного теплее, но ночи останутся холодными.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцам пообещали потепление уже на этих выходных. По словам синоптика, ожидается, что воздух прогреется до +13 и +18 градусов, а это на 1-2 градуса выше климатической нормы.

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Синоптик Колесов предупредил, что начало текущей рабочей недели будет холодным
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