Синоптик Колесов предупредил, что начало текущей рабочей недели будет холодным

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что холодная погода, установившаяся в городе и по всему региону, сохранится в течение начавшейся недели.

Специалист напомнил, что первые осенние дни прошли с температурой, которая была ниже нормы на 5-7 гр. Отмечается, что такой температурный фон ниже, чем наблюдался в начале сентября прошлого года, а также в 2010 и 2003 годах.

Несмотря на то, что атмосферное давление высокое, северные ветра и холодная воздушная масса не дают прогреться антициклону. По словам Колесова, кратковременные дожди будут наблюдаться и сегодня.

С 6 на 7 сентября через Ленинградскую область пройдет атмосферный фронт, поэтому дождей снова будет много. Эксперт предупредил, что максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге дойдут только до +12 и +14 градусов. Завтра будет немного теплее, но ночи останутся холодными.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцам пообещали потепление уже на этих выходных. По словам синоптика, ожидается, что воздух прогреется до +13 и +18 градусов, а это на 1-2 градуса выше климатической нормы.