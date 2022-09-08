Петербуржцам рассказали о памятных местах блокадного Ленинграда

Петербуржцам рассказали о памятных местах блокадного Ленинграда
Петербуржцам рассказали о памятных местах блокадного Ленинграда. Фото: Смольный

Сегодня, 8 сентября, на территории Санкт-Петербурга проходят мероприятия, посвященные 81-й годовщине начала блокады Ленинграда. Горожанам решили напомнить о событиях тех дней и перечислили основные памятные места на территории Северной столицы.

В честь памяти жертв блокады 8 сентября состоялась торжественно-траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище, — одном из самых памятных уголков города. «Peterburg2» рассказал, где еще увековечены тяжелые дни Ленинграда и его жителей.

  • Пискаревский мемориал. Здесь, на территории 28 гектаров, за 900 дней блокады в огромных братских могилах погребены около полумиллиона человек. Это кладбище, созданное в годы войны, занесенное в Книгу Гиннеса.

  • Марсово поле является крупнейшим мемориально-парковым комплексом в центре Санкт-Петербурга, занимающий площадь почти в девять гектаров. В годы блокады здесь был открыт общественный огород, спасший множество жизней.

  • Надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», сохранившиеся на северных и северо-восточных сторонах улиц. В Петербурге предупреждение можно найти на Невском проспекте, 14. В Кронштадте надписи сохранились по нескольким адресам: Лесной проспект, 61; 22-я линия Васильевского острова, 7; Посадская улица, 17/14; Улица Аммермана, 25.
  • Музей в Соляном городке ведет свое начало от первой блокадной выставки и экспозиции «Героическая оборона Ленинграда» 1943 года. Через несколько лет она преобразовалась в Музей обороны Ленинграда, который был закрыт из-за «ленинградского дела». Нынешний музей восстановили лишь в 1989 году.

  • В Кировском районе Ленинградской области находится диорама, которая рассказывает о событиях января 1943 года, вошедших в историю как операция «Искра».

  • Во Всеволожском районе на Дороге Жизни помещен памятник, который выполнили в виде листов дневника Тани Савичевой.

  • Также память о Тане можно найти на стене ее дома на Васильевском острове. Там находится мемориальная доска, напоминающая о минувших страшных событиях.

  • Памятные места Ольги Берггольц — писательницы и поэтессы. Мемориальные доски, посвященные ей можно найти на доме №7 по улице Рубинштейна, а также при входе в Дом Радио. В школе №340 также создан музей, состоящий из четырех разделов: «Комната О.Ф. Берггольц», «Блокадная комната», «Место памяти».
  • Санкт-Петербургский музей хлеба. Здесь есть выставка «Хлеб блокадного города», посвященную работе хлебозаводов в Ленинграде. В экспозиции также представлен кусочек хлеба, выпеченный по рецептуре времен блокады.

  • В 2007 году 8 сентября открыли мемориальный комплекс «Блокадный трамвай». Ретровагон тех времен был восстановлен умельцами-реставраторами в мельчайших деталях.

  • Еще один памятник военным временам посвящен кошке. Его можно увидеть на улице Композиторов, 4.

Известно, что в Ленинграде после войны не осталось животных, и город кишел крысами. Тогда было решено завезти в город 15 тысяч котов, благодаря которым нашествие грызунов закончилось.

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