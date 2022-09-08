В Петродворцовом районе появится ЖК «Дворцовый фасад» от Setl Group

Поблизости от дворцовых ансамблей Стрельны и Петергофа началось строительство малоэтажного жилого комплекса комфорт-класса. ЖК «Дворцовый фасад», первую очередь которого планируют сдать во II квартале 2025 года, возводит холдинг Setl Group. Эксклюзивным брокером выступает «Петербургская Недвижимость».

Малоэтажный жилой комплекс «Дворцовый фасад» построят в Петродворцовом районе, в квартале между пр. Буденного, Красносельским шоссе и проектируемым продолжением пр. Ветеранов. Как сообщает застройщик, от нового жилого комплекса до станций метро «Автово» и «Проспект Ветеранов» на автомобиле можно добраться примерно за 20 минут, а чтобы выехать за КАД потребуется всего около 10 минут. До Стрельны и Петергофа от «Дворцового фасада» можно будет доехать всего за 5 и 15 минут.

Элегантные четырехэтажные дома будут построены в классическом стиле, в них предусмотрен подземный паркинг. Все здания комплекса напоминают дворцовые постройки из-за симметричных композиций, фасадов, рустованных поверхностей, карнизов и французских балконов. Фасады планируют оформить в спокойной теплой цветовой гамме.

В комплексе появятся так называемые дворы-патио, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха взрослых и занятий йогой. Наличие двух парков на территории жилого комплекса является главной особенностью проекта. Парадный Верхний парк расположится по всей ширине комплекса вдоль пр. Буденного. Здесь появятся центральный фонтан, пешеходная аллея, зоны отдыха для спокойного времяпрепровождения жителей. С противоположной стороны квартала появится Нижний активити-парк, — это территория энергичного отдыха и экстремальных занятий с фитнес-площадкой, скейт-парком и скалодромом.

В ЖК «Дворцовый фасад» построят два детских сада на 75 и 280 мест. Для детей постарше застройщик предусмотрел школу на 700 мест с бассейном, а в каждой из пяти очередей строительства жилого комплекса будет свой детский клуб.

Во всех квартирах будет представлен стандарт отделки Nord Line со стильным лаконичным оформлением. В ЖК «Дворцовый фасад» планируются как эргономичные студии, так и просторные четырехкомнатные квартиры с мастер-спальней и помещениями с возможностью обустройства сауны. На верхних этажах разместятся квартиры High Flat с высотой потолков от 3 до 5,5 метров и увеличенными оконными проемами.

Специально для этого проекта девелопер разработал новый стандарт «зеленого» строительства SetlGreen, который обеспечит экологичность, эргономичность, энерго- и водоэффективность и позволит сформировать комфортную среду для проживания. Кроме того, в рамках проекта найдут свое отражение уже привычные стандарты Setl Group: концепции обустройства детских площадок SetlKids и фитнес-зон SetlSport, а также философия озеленения и благоустройства дворов SetlPark.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 сентября в Петербурге состоялось открытие 3 школ и 4 детских садов от Setl Group. Объекты, расположенные в разных районах города, приняли почти 3 тысячи ребят.