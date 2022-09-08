Ветеран Павел Харин рассказал о жизни в блокадном Ленинграде и событиях после войны

Ветеран Павел Харин рассказал о жизни в блокадном Ленинграде и событиях после войны. Фото: Unsplash

Ветеран Павел Харин рассказал о жизни в блокадном Ленинграде и событиях после войны. Фото: Unsplash

В настоящее время, согласно данным Комитета по социальной политике, на территории Северной столицы проживают 1 600 человек, награждённых медалью «За оборону Ленинграда», и около 53 тысяч жителей блокадного города. У каждого из граждан сохранилась своя история. Одну из них рассказал участник событий, ветеран Великой Отечественной войны и олимпийский чемпион Павел Харин.

В беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» ветеран рассказал, что встретил блокаду 14-летним подростком. Мужчина тогда работал на военном заводе, где вытачивал детали для снарядов, а также возил ящики в Парк Победы. Уже после войны он узнал, что они отправлялись в крематорий. В 1943 году Павел Харин записался добровольцем на флот. Боевое крещение прошло после короткого обучения.

После войны Павел Харин занялся спортом. Спустя 11 лет он одержал победу на Олимпиаде. Первые Игры прошли в 1952 году в Хельсинки. Тогда в гребле он занял десятое место.

По прошествии 4 лет в Мельбурне мужчина стал лучшим на дистанции 10 тысяч метров и серебряным призёром на дистанции в тысячу метров.

В настоящее время ветерану 95 лет. Юбилей он отметил с дочерью, двумя внуками и двумя правнуками. Скоро он станет трижды прадедом. Каждый год Павел Харин рассказывает школьникам о страшных событиях и героизме, проявленном в дни войны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории России 8 сентября запустили мобильное приложение «Блокада. Имена». Через него можно увидеть информацию о погибших во время тех страшных дней.