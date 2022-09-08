В России запустили мобильное приложение «Блокада. Имена»

В России 8 сентября 2022 года запустили мобильное приложение «Блокада. Имена», через которое можно увидеть информацию о погибших во время тех страшных дней.

Создатели нового мобильного приложения внесли 650 тысяч имен жертв блокады и их адреса в один список, рассказал телеканал «Санкт-Петербург». Отмечается, что на карте показаны дома, которые стали последними для многих семей.

«Когда ты видишь на карте, что в одном доме погибло более ста человек, ты понимаешь, насколько эта блокада близка», — поделилась руководитель акции, посвященной дню памяти жертв блокады Анастасия Принцева.

При помощи приложения петербуржцы могут почтить память, исправить сведения о близких, если они есть в списках, в случае неточности, а также добавить новую информацию. Создатели приложения хотят дополнить его звукозаписями так, чтобы имена жертв блокады произносили современники.

К акции присоединились городские музеи, в частности, Фонтанный дом, где жила Анна Ахматова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 сентября на территории Санкт-Петербурга проходят мероприятия, посвященные 81-й годовщине начала блокады Ленинграда. Горожанам напомнили о событиях тех дней и перечислили основные памятные места на территории Северной столицы.