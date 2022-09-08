Петербуржцам раскрыли секрет, как похудеть, не лишая себя «вкусняшек»

Многие в погоне за избавлением от ненавистных килограммов напрочь забывают о себе и испытывают большой дискомфорт. Эксперт поделилась, как сбросить вес и при этом не лишать себя привычных продуктов.

Специалист по питанию Алёна Денисова отметила, для сброса веса совсем не обязательно отказываться от жареной картошки или любимого десерта. Главное — следить за количеством съеденного. Об этом эксперт рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Специалист подчеркнула, что основа рациона — это овощи и фрукты с наименьшей степенью обработки. «Вкусняшки» должны составлять самую малую часть съеденного. При этом исключать жиры или углеводы не нужно. По мнению Денисовой, можно обратить внимание на жирную морскую рыбу, орехи, семечки и масла.

А вот правило «не есть после 6», по словам специалиста, не сработает, так как ужинать нужно примерно за 3-4 часа до сна. Аналогичная ситуация с недейственными методами похудения распространенными в сети, — чаще всего здесь вес уходит за счет выхода из организма воды.

Самым опасным методом являются БАДы и прочие добавки, которые чаще всего они содержат в составе запрещенные вещества. Чем больше эффект дает тот или иной БАД, тем больше риск получить какие-либо проблемы со здоровьем.

Денисова заметила, что 70% успеха — это питание, а физические нагрузки идут уже после.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что если человек испытывает постоянное чувство голода проблемы могут быть разного характера. Диетолог отметила, что во многих случаях при постоянном чувстве голода виновата психологическая зависимость.