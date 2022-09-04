Врач перечислила возможные причины постоянного голода

Когда человек испытывает постоянное чувство голода проблемы могут быть разного характера. При этом самостоятельно понять, почему постоянно хочется есть, бывает крайне затруднительно. По мнению специалиста, корень проблемы может скрываться как в в психологии, так и в физиологии человека.

Диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой» подняла важную тему бесконтрольного голода, которую можно решить с привлечением специалистов. Они сначала помогут выявить истинную причину постоянного желания есть, а затем вместе с вами подберут пути решения.

Психологические причины

Диетолог отметила, что во многих случаях при постоянном чувстве голода виновата психологическая зависимость. Так, человек может есть не только тогда, когда это нужно для восполнения энергии и жизненных сил. Например, возможными причнами может быть дискомфорт, одиночество или скука.

«Есть центры вознаграждения, вырабатывающие определенные гормоны, это заложено генетически», — подчеркнула специалист.

Эксперт рассказала, что до этого, если человек находил калорийную еду, это давало возможность получить преимущество и выжить. Чувствуется удовлетворение, когда еда поступает в организм.

При этом психологическая зависимость может возникать от соблазна. Например, желание полакомиться мороженым может возникнуть после просмотра рекламы, или человек может захотеть булочку от того, что почувствовал ее запах.

Физиологические причины

Но не все проблемы с голодом возникают о психологического воздействия, иногда дело в физиологии, предупредила врач. Например, когда человек не ест с утра и наедается вечером. В таком случае эксперт посоветовала просто поменять решим питания. Причиной голода также может быть недосып или отсутствие воды.

Повышенное чувство голода может говорить о проблемах с щитовидной железой, так как организму не хватает энергии. Полным людям может захотеться есть из-за проблем с гормоном насыщения лептином. При этом врачи могут помочь справиться с регулярным чувством голода, заключила Соломатина.

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