В Ленобласти на прошлой неделе стартовала прививочная кампания против гриппа

В Ленобласти на прошлой неделе стартовала прививочная кампания против гриппа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Ленобласти на прошлой неделе стартовала прививочная кампания против гриппа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Жители Ленинградской области начали прививаться против гриппа. Несмотря на то, что сейчас в 47 регионе стабильная эпидемиологическая обстановка, к ноябрю-декабрю ожидается сезонный всплеск заражений.

Как рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, в регионе сейчас достаточный запас вакцин. Препарат есть во всех районах. Об этом специалист побеседовал с «Online47».

По словам Вылегжанина, в регионе становится все больше людей, желающих сделать прививку от гриппа и коронавируса.

Также главный внештатный эпидемиолог комитета по здравоохранению Ленобласти Елена Хорькова заявила, что медики уже поставили 448 190 доз вакцины от гриппа, такое же количество препарата завезут чуть-чуть позже.

На территории 47 региона работает 390 прививочных пункта, где можно вакцинироваться от гриппа. От коронавируса жители могут привиться в 176 пунктах, которые обеспечены вакциной «Спутник V». В скором времени в область поступит и назальная вакцина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге появились первые передвижные пункты вакцинации от гриппа. В городском комитете по здравоохранению сообщили, что люди теперь могут поставить прививку от гриппа в Выборгском районе возле станций метро «Проспект Просвещения» и «Озерки» через передвижные пункты вакцинации.