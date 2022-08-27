Петербуржцы теперь могут привиться от гриппа в мобильных пунктах вакцинации

Петербуржцы теперь могут привиться от гриппа в мобильных пунктах вакцинации. Фото: пресс-служба Комздрава

Петербуржцы теперь могут привиться от гриппа в мобильных пунктах вакцинации. Фото: пресс-служба Комздрава

В Северной столице появились первые передвижные пункты вакцинации от гриппа.

В городском комитете по здравоохранению сообщили, что петербуржцы теперь могут поставить прививку от гриппа в Выборгском районе возле станций метро «Проспект Просвещения» и «Озерки» через передвижные пункты вакцинации.

Так, с 29 августа дополнительные пункты должны заработать возле станций метро «Удельная» и «Парнас». Вакцинироваться можно с 08:30 до 19:30 каждый день с понедельника по субботу.

Главврач поликлиники № 99 Александр Загородников отметил, что вакцинация в мобильных пунктах пользуется популярностью у горожан. Выяснилось, что за три часа работы у метро «Проспект Просвещения» с нчала открытия привились более 70 человек.

Загородников заметил, что по статистике прошлого года в мобильных пунктах вакцинировалось больше людей, чем в поликлинических отделениях.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалист рассказала, насколько вероятная вспышка гриппа в Санкт-Петербурге, и кому в первую очередь необходимо вакцинироваться против этого недуга.