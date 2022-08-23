Врач-терапевт назвала людей, которым сезонная вакцинация от гриппа обязательна

Эксперт рассказала, насколько вероятная вспышка гриппа в Петербурге, и кому в первую очередь необходимо вакцинироваться против этого недуга.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала «МК в Питере», что частенько люди путают симптоматику гриппа и ОРВИ. Более того, грипп похож и на коронавирус, а риски негативных последствий при заражении встречаются чаще всего у «сердечников».

Встречается большое количество летальных исходов от гриппа среди ослабленной категории граждан, так как вирус обладает кардиотоксичностью. Он тяжело переносится пациентами, у которых есть пороки сердца или какие-то другие серьезные сердечные заболевания.

Сейчас заболеваемость гриппом снова поднялась, так как перестали соблюдаться меры безопасности, которые были введены во времена локдауна.

«Сейчас, когда меры отменили, все вернулось на круги своя, вернулся обмен различных инфекций воздушно-капельным путем», — заметила Ярцева.

Эксперт опасается, что в этом году вспышка гриппа будет. Чтобы снизить риск рекомендуется вакцинироваться, особенно ослабленным гражданам.