Разрушающееся на глазах Конюшенное ведомство могли бы спасти нудисты

Разрушающееся на глазах Конюшенное ведомство могли бы спасти нудисты
Разрушающееся на глазах Конюшенное ведомство могли бы спасти нудисты. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Все больше людей стало ходить по улицам Петербурга обнаженными, — теперь это явление отнюдь не редкость. Причем, причины такого поведения плохо объяснимы.

«Мойка78» напомнила о встречах с нудистами в Петербурге и поразмышляла, что можно было бы предпринять, чтобы избежать беспредела в будущем.

Так, совсем недавно, с 7 на 8 сентября, в Центральном районе прогуливалась компания девушек, одна из которых была полностью обнаженной. В августе очевидцами был замечен житель Красносельского района, который абсолютно без одежды, но в тапочках бегал по детской площадке.

Еще одних петербургских жителей без одежды заметили прогуливающимися на Фонтанке. Они обнажились у Большого драматического театра, дошли до моста Ломоносова и завершили свой маршрут, вернувшись к БДТ. В июле один из жителей бегал голый рядом с метро Дыбенко и заскочил в ТЦ «Невский».

Издание предлагает Смольному обратить внимание на существующую проблему, но использовать для ее устранения не карательные методы. Например, можно организовать в городе специальные места для нудистов.

Это могут быть парки на окраинах города, или даже Конюшенное ведомство. Как отметило издание, этот объект культурного наследия федерального значения все никак не может дождаться реконструкции и все равно разрушается на глазах.

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Разрушающееся на глазах Конюшенное ведомство могли бы спасти нудисты
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