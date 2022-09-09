Разрушающееся на глазах Конюшенное ведомство могли бы спасти нудисты

Все больше людей стало ходить по улицам Петербурга обнаженными, — теперь это явление отнюдь не редкость. Причем, причины такого поведения плохо объяснимы.

«Мойка78» напомнила о встречах с нудистами в Петербурге и поразмышляла, что можно было бы предпринять, чтобы избежать беспредела в будущем.

Так, совсем недавно, с 7 на 8 сентября, в Центральном районе прогуливалась компания девушек, одна из которых была полностью обнаженной. В августе очевидцами был замечен житель Красносельского района, который абсолютно без одежды, но в тапочках бегал по детской площадке.