Врач напомнил, для кого из людей опасна смена погоды

К смене погоды организм со временем адаптируется, и чаще всего даже без заметных последствий для организма. Правда, для некоторых людей это, все же, сложнее, чем остальным. Как правило, трудности возникают у пациентов с различными заболеваниями сердца и гипертонией.

Врач-кардиолог, терапевт «СМ-Клиника» Рустем Османов поделился в беседе с «Мослентой», что указанным группам граждан нужно быть особенно осторожными в период смены погоды. Специалист также предупредил, что самыми восприимчивыми могут стать люди пожилого возраста.

Кого поджидает опасность

По словам эксперта, в холодную погоду у пациентов с ишемической болезнью сердца могут появляться приступы ангинозных болей в области сердца и за грудиной. Приступ стенокардии можно узнать по ангинозным длительным и выраженным болям, а также по появлению одышки и затруднению дыхания.

Османов заметил, что у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы смена сезонов может сопровождаться появлением тахикардии, а также перебоями в работе сердца и аритмией.

Не обойдут перепады температур и гипертоников. Эта группа может столкнуться с резкими скачками давления. Специалист пояснил, что при пониженном давлении у пациента неминуемо возникнет слабость, головокружение, тошнота, приступы рвоты, нарушение координации движений, а также замедление или учащение пульса. Резкое снижение артериального давления может даже закончиться потерей сознания, предупредил Османов.

Рекомендации

Людям с низким артериальным давлением рекомендуется пропить курс поливитаминов и настои трав, а также под контролем специалиста можно добавить в рацион гипотензивные препараты. На обед, ужин или завтрак должны быть продукты, содержащие железо, калий, кальций и аскорбиновую кислоту. А вот употребление соли эксперт советует ограничить.

Не стоит забывать и об умеренных физических нагрузках. При метеочувствительности могут быть полезны дыхательная гимнастика, холодные обертывания и контрастный душ, заключил врач.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у здоровых людей тоже есть риски ухудшения самочувствия, поэтому подготовиться к изменению погодных условий стоит всем. Необходимо утеплиться, чтобы не получить переохлаждение, которое резко угнетает иммунитет и открывает путь для простудных заболеваний.