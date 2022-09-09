Петербуржцы могут привиться от гриппа в 30 мобильных пунктах

Петербуржцы могут привиться от гриппа в 30 мобильных пунктах. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербуржцы могут привиться от гриппа в 30 мобильных пунктах. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинироваться от гриппа не территории Северной столицы можно в 30 мобильных пунктах.

В пресс-службе Смольного рассказали, что пункты принимают горожан у 21 станции метрополитена, а также у ж/д вокзалов в Пушкине и в Колпино, около ТЦ «Сити Молл», у Дома бытовых услуг в Кронштадте, в посёлке Славянка и на четырёх площадках в Красносельском районе.

Также у граждан все еще остается вариант сделать прививку в поликлинике. Отмечается, что до конца 2022 года в рамках национального календаря прививок планируется вакцинировать от гриппа 3,24 млн человек, что составляет 60% населения Петербурга.

В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день удалось выполнить всего 11,46% плана — 371 373 человека сделали прививку против гриппа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на прошлой неделе в Ленинградской области началась прививочная компания против гриппа.