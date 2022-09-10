Эндокринолог посоветовала есть овощи, чтобы снизить тягу к сладкому

Врач-эндокринолог Анна Куликова рассказала, что желание поесть сладкое зачастую обусловлено голодом. Но такие перекусы — не лучший вариант, если хочется сохранить здоровье своего организма.

Медик отметила в разговоре с «Вечерней Москвой», что в сладких продуктах содержится много простых углеводов, которые при поступлении в организм быстро всасываются в пищеварительном тракте и повышают уровень сахара в крови. Это помогает быстро насытить организм, а на переваривание и усвоение десертов тратится минимум усилий. Но из-за того, что поступившая глюкоза быстро утилизируется, вскоре человек снова почувствует голод.

Врач пояснила, что сладкая еда также вызывает чувство удовольствия. Это приводит к тому, что тяга к десертам часто становится привычкой пищевого поведения. В сладком содержится много калорий и практически нет полезных для организма веществ, клетчатки и строительного материала для клеток. Поэтому такую пищу сложно назвать полезной.

Если человек не страдает заболеваниями, то десерты или любой добавленный сахар можно добавлять в рацион, но на его долю должно приходиться не больше 5-10% от суточной калорийности пищи.

Чтобы снизить тягу к сладостям, Куликова посоветовала есть больше овощей, и зерновых, а также избегать больших перерывов в приемах пищи, периодически делая перекусы. Между основными приемами пищи можно перекусить фруктами, овощами или молочными продуктами.

«Если тяга к сладкому преимущественно утром, необходимо пересмотреть свой рацион питания в целом, исключить факт «заедания» стресса — например, перед отправкой на нелюбимую работу. Если вы ужинаете достаточно рано, то перед отходом ко сну, примерно за час, можно добавить легкий перекус», — добавила врач.

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