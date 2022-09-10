Иммунолог Крючков назвал симптомы для срочного вызова скорой помощи

Иммунолог Крючков назвал симптомы для срочного вызова скорой помощи
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал россиянам, какие симптомы являются поводом для срочного вызова скорой помощи.

Экстренная медицинская помощь необходима, если человек потерял сознание, у него появилось головокружение, в течение долгого времени держится высокая температура. Кроме того, медиков нужно вызвать при неконтролируемых судорогах, сильной боли в области сердца или живота, нарушении асимметрии лица и чувстве нехватки воздуха.

Также на тяжелые проблемы со здоровьем могут указывать резкая слабость, побледнение или посинение кожных покровов, особенно в носогубном треугольнике. Последний ряд симптомов может говорить о возрастающей гипоксии. Об этом пишет URA.RU.

«При любых тяжелых состояниях, которые человек воспринимает как тяжелые, следует вызывать скорую помощь», — отметил врач.

По словам Крючкова, бригаду медиков также нужно вызвать при потере чувствительности определенных участков тела, нарушениях движения и речи, «перекосы» лица, когда человек не может улыбнуться или его язык отклоняется в высунутом состоянии.

«Также если человек задыхается или чувствует резкое выраженное головокружение. Поводом служат и резкие боли вместе с желтушностью кожных покровов», — подытожил медик.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эндокринолог посоветовала есть овощи, чтобы снизить тягу к сладкому.

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