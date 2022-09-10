Иммунолог Крючков назвал симптомы для срочного вызова скорой помощи

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал россиянам, какие симптомы являются поводом для срочного вызова скорой помощи.

Экстренная медицинская помощь необходима, если человек потерял сознание, у него появилось головокружение, в течение долгого времени держится высокая температура. Кроме того, медиков нужно вызвать при неконтролируемых судорогах, сильной боли в области сердца или живота, нарушении асимметрии лица и чувстве нехватки воздуха.

Также на тяжелые проблемы со здоровьем могут указывать резкая слабость, побледнение или посинение кожных покровов, особенно в носогубном треугольнике. Последний ряд симптомов может говорить о возрастающей гипоксии. Об этом пишет URA.RU.

«При любых тяжелых состояниях, которые человек воспринимает как тяжелые, следует вызывать скорую помощь», — отметил врач.

По словам Крючкова, бригаду медиков также нужно вызвать при потере чувствительности определенных участков тела, нарушениях движения и речи, «перекосы» лица, когда человек не может улыбнуться или его язык отклоняется в высунутом состоянии.

«Также если человек задыхается или чувствует резкое выраженное головокружение. Поводом служат и резкие боли вместе с желтушностью кожных покровов», — подытожил медик.

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