Из Фонтанки выловили утопленника

Из Фонтанки выловили утопленника
Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В субботу из реки Фонтанки в Петербурге достали тело неизвестного мужчины.

Об этом местные жители сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Труп неизвестного вытащили из Фонтанки в субботу днем. Очевидцы заметили накрытое тело на набережной на спуске к воде.

Рядом с погибшим стоят два сотрудника полиции. Других экстренных служб на кадрах с места происшествия не видно. Судя по снимкам, тело принадлежит мужчине.

Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мертвого пенсионера с синяками на теле нашли на даче в Выборгском районе. С дачного участка правоохранители изъяли куртку, штаны и простынь. Причину смерти пенсионера установят на судмедэкспертизе.

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