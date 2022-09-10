Мертвого пенсионера с синяками на теле нашли на даче в Выборгском районе

Пожилого дачника обнаружили мертвым на своем участке в Выборгском районе Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb, в пятницу днем полицию и скорую помощь вызвали к дачному участку в садоводстве «Железнодорожник». Очевидцы заметили там труп 64-летнего пенсионера, хозяина дачи.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. На теле пожилого мужчины обнаружили множественные синяки и гематомы — на руках и ногах и в области глаза.

С дачного участка правоохранители изъяли куртку, штаны и простынь. Причину смерти пенсионера установят на судмедэкспертизе.

Проводится проверка, обстоятельства гибели выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что застреленного мужчину нашли в кустах Юнтоловского заказника. Сотрудники правоохранительных органов установили, что это 47-летний петербуржец с Богатырского проспекта, работавший инженером в одном из предприятий.