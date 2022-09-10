Скончался художник мультфильмов про Простоквашино Вышегородцев

Скончался художник мультфильмов про Простоквашино Вышегородцев
Кадр из мультфильма "Каникулы в Простоквашино"

В Москве умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев, работавший над мультфильмами про Простоквашино.

О смерти художника сообщили в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм», передает ТАСС.

Владимир Вышегородцев ушел из жизни в пятницу на 73 году жизни. Сегодня с ним попрощались в городской клинической больнице имени Юдина в столице.

Вышегородцев родился в 1950 году. Был советским и российским художником-мультипликаторов. В 2013 году он получил звание заслуженного художника РФ. Трудился на студии «Мульттелефильм» ТО «Экран», а после ушел в «Союзмультфильм». Также сотрудничал с «Таллинфильм», будапештской VargaStudio и различными московскими анимационными студиями.

Работал над такими мультфильмами, как «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино, «Пес в сапогах», «Котенок по имени Гав», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».

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