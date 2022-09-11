Стоматолог Кхурана порекомендовал пациентам не врать врачам

Стоматолог Капил Кхурана призвал пациентов не скрывать информацию на приеме у зубного врача. Это необходимо, чтобы человеку поставили правильный диагноз и назначил эффективное лечение.

По словам врача, пациент на приеме у незнакомого врача может испытывать чувство волнения и стеснения, из-за чего может скрыть какую-то важную информацию о своем здоровье и жизни. Такое поведение порой наблюдается и у тех, кто уже давно знает стоматолога, но все равно не делится с врачом какими-либо фактами.

Причиной этому также может быть чувство стыда или осуждения, либо недоверие к стоматологу или неудачный опыт в прошлом.

«По разным данным, от 20 до 80 пациентов пациентов врут или замалчивают факты о своей жизни во время беседы с доктором. Эта нечестность может затруднить врачам постановку точных диагнозов и подвергнуть пациента риску назначения лекарств, которые могут иметь побочные эффекты», — отметил стоматолог в беседе с «Лентой.ру».

Зачастую люди хотят предстать в лучшем свете перед дантистом и не признаются, что, например, курят, даже если вредная привычка сопровождает их ежедневно.

Кхурана посоветовал пациентам понимать, что профессиональный врач во время осмотра сразу сможет распознать эту ложь. А если попадется некомпетентный специалист, то замалчивание может привести к тому, что человек не получит соответствующего стоматологического лечения.

Кроме того, важно честно рассказать стоматологу об употреблении алкоголя, если есть такая привычка. Нужно поделиться, сколько и как часто вы выпиваете. Дело в том, что алкоголь служит фактором развития заболеваний десен и кариеса, и, если скрывать употребление спиртного, врачу придется искать другую причину, а лечение может быть неэффективным.

Также пациенты на приеме у стоматолога могут соврать, что соблюдали рекомендации врача по гигиене полости рта. Например, пациент не чистил зубы два раза в день, не использовал ирригатор и зубную нить или не принимал назначенные медикаменты.

«Например, если не использовать зубную нить, то остатки пищи могут оставаться между зубов, что приводит к воспалению десен. Но если пациент ложно утверждает, что он пользуется нитью, то такое умалчивание правды затрудняет стоматологу выявление истинных причин проблем со здоровьем», — заключил врач.

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