Доктор Озтюрк рассказал, как правильное питание помогает бороться с «плохим» холестерином

Специалист по внутренним болезням, доктор Мехмет Акиф Озтюрк рассказал о способах борьбы с «плохим» холестерином, который может вызвать фатальные проблемы со здоровьем.

Холестерин выполняет важные для организма функции, а в частности, участвует в строительстве клеточных стенок и гормонов. Опасным для здоровья считается холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые отвечают за транспортировку холестерина в крови. Его также называют «плохим» холестерином.

Научные исследования показывают, что высокий уровень ЛПНП повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет турецкое издание Sözcü.

По словам врача, риск обзавестись проблемами с «плохим» холестерином повышается при наличии наследственной предрасположенности. Кроме того, к факторам риска относятся сахарный диабет, курение, гипертония, пожилой возраст, хроническая почечная недостаточность, злоупотребление алкоголем и большое количество стресса.

С высоким уровнем холестерина могут столкнуться не только люди в возрасте, но и молодежь, особенно если присутствует наследственность. Это увеличивает риск сердечного приступа или инсульта в молодости. Поэтому, если в семейном анамнезе был сердечный приступ в раннем возрасте, нужно регулярно проверять уровень холестерина.

Как утверждают ученые, основным источником холестерина, получаемого с пищей, являются продукты животного происхождения. Больше всего холестерина содержится в печени, яйцах, красном мясе и стейках. Врач посоветовал заменить эти продукты на курицу и нежирную рыбу, а также молочные продукты с низким содержанием жирности. Помимо этого, следует сократить потребление подсолнечного масла, отдавая предпочтение оливковому. Озтюрк также порекомендовал снизить потребление простых сахаров, содержащих глюкозу.

Вместе с правильным питанием следует придерживаться активного образа жизни. Это также повлияет на снижение высокого уровня холестерина. В случае, если спорт и диета не помогают снизить уровень ЛПНП до нормального, может потребоваться медикаментозное лечение.

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