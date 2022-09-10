Названы 4 ошибки в рационе, которые забирают энергию и прибавляют вес

Чешские специалисты рассказали, почему не получается похудеть даже при здоровом образе жизни. Это может быть связано с ошибками при составлении рациона.

Одна из таких ошибок — овощные салаты в основе рациона. Овощи полезны для здоровья и должны употребляться ежедневно, но если рацион построен исключительно на них, то организму будет не хватать баланса питательных веществ, в том числе белков, сложных углеводов и микроэлементов. Об этом пишет издание iDNES.cz.

Однако есть способ сделать салат полноценным блюдом. Для этого к овощам нужно добавить белки (курица, яйца, тунец, темпе или соя), сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, чечевица или киноа) и небольшое количество жиров (оливковое масло, орехи, семечки или авокадо).

Зависимость от сладкого тоже может негативно отразиться на фигуре. В сладостях содержится много сахаров и жиров, но практически нет белков. Десерты не могут полноценно насытить организм. Из-за огромной дозы сахара в крови поднимается уровень сахара, после чего он резко падает, вновь пробуждая голод.

«Поэтому я не рекомендую простые углеводы даже после общеукрепляющих тренировок, например аэробики или легких круговых занятий. После тренировок такого типа примите душ, немного отдохните, а дома приготовьте сбалансированное блюдо из качественных белков и овощей», — посоветовал эксперт.

Следующая ошибка — пропуск приема пищи ради похудения или из-за нехватки времени. Многие, к примеру, сознательно отказываются от завтрака. Но стоит помнить, что человек при сильном чувстве голода съедает намного больше, чем при легком голоде.

Специалисты рекомендуют не пускать все на самотек. Если день будет напряженным, то стоит приготовить еду заранее и взять с собой.

Еще одну ошибку, из-за которой вес может стоять на месте, человек допускает, когда отвлекается во время приема пищи. Если за едой человек смотрит телевизор, листает ленту в социальных сетях или отвечает по работе, то он не сможет распробовать вкус еды и, возможно, даже не почувствует насыщения и удовлетворения.

Согласно советам экспертов, необходимо превратить прием пищи в ритуал. На него нужно выделить хотя бы 10 минут и не отвлекаться в это время. Стоит сосредоточиться на вкусе и запахе, чтобы получить удовольствие от еды

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эндокринолог посоветовала есть овощи, чтобы снизить тягу к сладкому.