Россиянам перечислили популярные вредные продукты

Немаленькая часть популярных продуктов может принести вред организму человека и не рекомендуется диетологами. В частности, речь идет о сладком, снеках и всяких нездоровых добавках.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал группы популярных лакомств, которые негативно сказываются здоровье. В первую очередь в беседе с Ura.ru он обратил внимание на сахар.

Сахаросодержащие продукты — это вторая по вредности еда после алкоголя. Она достаточно популярна у россиян. Врач отметил, что чем больше сахара есть человек, тем меньше живет. Старение начинается раньше, приходят возрастные болезни.

Также несут вред человеку и жиро- и сахаросодержащая выпечка, всякого рода десерты, чипсы и сухарики.

Гинзбург обратил внимание, что неполезно содержание в продуктах пальмового масла. Его, как правило, добавляют в сладкую молочную еду. Специалист предостерег и от частого употребления красного мяса, так как из-за его переедания увеличивается вероятность возникновения рака толстой кишки, а также сосудистых заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что желание поесть сладкое, как правило, обусловлено голодом. Но такие перекусы, считает врач, являются не лучшим вариантом, если хочется сохранить здоровье своего организма.