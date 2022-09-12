Россиянам перечислили популярные вредные продукты

Россиянам перечислили популярные вредные продукты
Россиянам перечислили популярные вредные продукты. Фото: Pxhere

Немаленькая часть популярных продуктов может принести вред организму человека и не рекомендуется диетологами. В частности, речь идет о сладком, снеках и всяких нездоровых добавках.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал группы популярных лакомств, которые негативно сказываются здоровье. В первую очередь в беседе с Ura.ru он обратил внимание на сахар.

Сахаросодержащие продукты — это вторая по вредности еда после алкоголя. Она достаточно популярна у россиян. Врач отметил, что чем больше сахара есть человек, тем меньше живет. Старение начинается раньше, приходят возрастные болезни.

Также несут вред человеку и жиро- и сахаросодержащая выпечка, всякого рода десерты, чипсы и сухарики.

Гинзбург обратил внимание, что неполезно содержание в продуктах пальмового масла. Его, как правило, добавляют в сладкую молочную еду. Специалист предостерег и от частого употребления красного мяса, так как из-за его переедания увеличивается вероятность возникновения рака толстой кишки, а также сосудистых заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что желание поесть сладкое, как правило, обусловлено голодом. Но такие перекусы, считает врач, являются не лучшим вариантом, если хочется сохранить здоровье своего организма.

врач продукты Россия сахар снеки


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На Невском проспекте у механика отобрали крупную денежную сумму
Жилье в петербургских новостройках подорожало, но несильно
Журавли начали покидать Ленобласть в поисках теплых мест для зимовки
В Невском районе мужчине ножом проткнули почку и чуть не отрезали ухо
В Петербурге очередной раз полыхало здание завода «Красный треугольник»
За два года с россиян спишут долгов на 3,7 миллиарда рублей
Из-за Крестного хода в честь Дня памяти Александра Невского по Невскому ...
Жителям России рассказали, что не рекомендуется делать при увольнении из-за ...