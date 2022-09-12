На Невском проспекте у механика отобрали крупную денежную сумму

На Невском проспекте у механика отобрали крупную денежную сумму
На Невском проспекте у механика отобрали крупную денежную сумму. Фото: "Яндекс.Карты"

В Центральном районе произошло нападение на мужчину, в результате чего он лишился крупной денежной суммы. Злоумышленников разыскивают.

Как стало известно Gazeta.SPB, пострадавший мужчина работает механиком подъемника в компании, занимающейся фасадами. Около 19:10 вечера 11 сентября он решил обратиться в полицию и сообщить о краже, произошедшей 8 сентября поздно вечером.

По словам мужчины, 8 сентября около 22:05 недалеко от станции метро «Маяковская», у дома 71/1 по Невскому проспекту неизвестные граждане, применив физическую силу, похитили у заявителя 245 000 рублей.

Правоохранители сделали запрос на изъятие камер видеонаблюдения на банкомате «Сбербанка», расположенного рядом с местом происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Почему мужчина обратился за помощью только спустя несколько дней, — не уточняется. В настоящее время выясняются все детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 11 сентября из квартиры дома 35, корпус 3 по проспекту Большевиков 57-летний гражданин заявил в полицию о ножевом ранении у своего знакомого.

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