Специалисты выяснили, что черный чай снижает риск болезней сердца

Регулярное потребление черного чая может улучшить самочувствие и помочь прожить дольше, кроме того с помощью него можно снизить риск сердечных заболеваний и избежать инсульта.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Annals of Internal Medicine, у людей, пьющих не менее двух чашек черного чая в день, риск смерти снижается на 9–13%.

Ученые из Национального института рака в Великобритании оценили состояние здоровья почти полумиллиона человек в возрасте от 40 до 69 лет. Участники опроса заполнили анкету, включающую вопросы о привычках к употреблению чая и образе жизни в целом. Исследователи провели сравнение привычек с показателями смертности от возможных причин.

За участниками эксперимента наблюдали около 11 лет. Выяснилось, что у тех, кто выпивает не менее двух чашек чёрного чая в день, риск смерти ниже по сравнению с теми, кто черный чай не пили вообще. При этом не важно, в каком состоянии люди пили чай — горячий или холодный, с молоком или без сахара.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты призывают отказаться от кофе, взамен получив хорошее настроение, снижение уровня тревоги и улучшение общего самочувствия.