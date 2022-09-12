Врач назвала последствия попадания содержимого желудка в пищевод

Специалист предупредила, что боль при глотании, изжога и сухой кашель свидетельствуют об очень неприятном заболевании, у которого могут быть опасные последствия.

В беседе с «Лентой.ру» врач-терапевт Алисия Милинис объяснила, что указанные симптомы могут говорить о наличии у пациента гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, или ГЭРБ. Если ее не лечить, то факторы риска и опасности, сопутствующие этой патологии, существенно возрастут.

По словам эксперта, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь является это хроническим рецидивирующим заболеванием, которое характеризуется попаданием в пищевод содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки.

Специалист заметила, что в развитии патологии играет немаловажную роль нарушение функции барьера, который разделяет пищевод и желудок. Чаще всего именно он препятствует обратному перенаправлению пищи из желудка, однако при ГЭРБ процесс нарушается. Таким образом, содержимое желудка попадает в пищевод и вызывает воспаление его стенок, а за этим приходят и неприятные симптомы.

Факторы риска, симптомы и последствия болезни

У ГЭРБ есть факторы риска. Как правило, это избыточная масса тела и ожирение, заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, курение, беременность и значительные физические нагрузки. Некоторые группы лекарственных препаратов при их приеме тоже могут спровоцировать развитие заболевания. Речь идет о бета-блокаторах, нитратах, аспирине и седативных средствах, пояснила Алисия Милинис.

Для ГЭРБ характерны изжога, боль и ощущение «кома» в горле при глотании, отрыжка и срыгивание кислого содержимого желудка. Также у пациентов может наблюдаться длительный сухой кашель, осиплость голоса, а также повреждение зубной эмали.

Если не лечить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, могут появиться язвы и эрозии, которые осложнятся кровотечениями. Также может произойти перерождение клеток, составляющих ткани пищевода, вплоть до онкологии, предупредила специалист.

При появлении тревожных симптомов необходимо сразу обратиться к врачу-терапевту или гастроэнтерологу.

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